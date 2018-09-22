İran'da askeri geçiş törenine terör saldırısı: En az 24 ölü, 53 yaralı

T24

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde, 'Kutsal Savunma Haftası' kapsamında yapılan askeri geçit törenine silahlı saldırı düzenlendi. Hem Al Ahvaziye ve hem IŞİD'in üstlendiği saldırıda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu en az 24 kişi hayatını kaybederken 53 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 12'sinin Devrim Muhafızları askerleri olduğu kaydedildi.

Fars Haber Ajansı saldırının yerel saatle 09:00'da başladığını, saldırganların sivillere ateş açtığını ve kürsüdeki subayları hedef aldığını belirtti. Saldırının 10 dakika kadar sürdüğü ve güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı kaydedildi. Ahvaz geçen yıl sonlarında, geçim sıkıntısı nedeniyle büyük gösterilerin düzenlendiği şehirlerden biriydi.

Tasnim haber ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı saldırıda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu en az 24 kişinin 'şehit' olduğunu 30 kişinin de yaraladığını söyledi. Huzistan Valisi Gulamrıza Şariati de dört kişi olan saldırganlardan ikisinin öldürüldüğü, biri yaralı olmak üzere iki teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisini verdi. Vali Şariati, saldırganların askeri üniforma giyerek yetkililerin bulunduğu alanının arkasından ateş açtığını, olayda sivil halktan da yaralı olanların olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı: Yabancı bir rejim tarafından eğitilen, silahlandırılan teröristler

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, El Ahvaziye terör örgütü mensuplarının saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, olay sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenlenen geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hem IŞİD hem Al Ahvaziye üstlendi

Reuters'ın haberine göre saldırganların 4'ü de öldürülürken; saldırının sorumluluğunu ilk olarak Al Ahvaziye örgütü, ardından da IŞİD üstlendi. Örgütlerden hangisinin saldırıyı gerçekleştirdiğine dair henüz herhangi bir kanıt sunulmadı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıdan 'yabancı güçleri' sorumlu tuttu. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve gazetecilerin bulunduğunu belirten Zarif, “Yabancı bir rejim tarafından eğitilen, silahlandırılan ve para verilen teröristler Ahvaz’a saldırdı. İran, bu saldırılardan terörün bölgedeki destekçilerini ve ABD’li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkının hayatını korumak için bu saldırılara hızlı ve kararlı şekilde karşılık verecektir” dedi.

İran, Irak'a açılan sınır kapılarını kapattı

Irak medyasında yayınlanan haberlere göre İran, askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırısı sonrası güvenlik gerekçesiyle Basra'daki Şelamçe ve Meysan'daki Eş-Şib gümrük kapılarındaki geçişleri durdurdu.

Haberde, İranlı yetkililerin muhtemel başka bir saldırıya karşın, sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini artırdığı, sınırın hem insani hem de ticari geçişler için "geçici bir süreliğine kapalı kalacağı" belirtildi.

Uzun namlulu silahlar kullanıldı

İran devlet televizyonu, geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlı bir grup tarafından ateş açıldığını duyurdu. Olayda ölü ve yaralıların olduğu, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilen haberde, saldırganların olay yerinden kaçtığı, güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı takip başlattığına ilişkin bilgiler verildi.



İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini olay sonrası törenin dağıldığını söyledi. Haberde, saldırganların geçit töreninin arkasında yer alan bir parktan uzun namlulu silahlarla geçit törenini taradığı belirtildi. Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü. Süratle olay yerine gelen ambulanslarla kurbanlar hastaneye kaldırıldı.

İran’nın dini lideri Ali Hamaney'den saldırıyla ilgili sert açıklama

İran'ın dini lideri konumunda bulunan Ali Hamaney, saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu. Hamaney sorumluluların bulunarak ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

İran’ın dini lideri Hamaney askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen ve 24 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Hamaney, “Bu suç ABD’nin kuklası durumundaki bölge ülkelerinin sevgili ülkemizi güvenliksiz hale getirme çalışmalarıdır” dedi.