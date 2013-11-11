İran'da asit yağmuru 6 bin kişiyi etkiledi

İran’ın Khuzestan bölgesinde 1 Kasım’da başlayan yağmur sonrası yaklaşık 6 bin kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Ahvaz şehrinde yoğunlaşan şikayetlerin nedeninin, kimyasal sanayi atıklarının havaya karışması olduğu tahmin ediliyor

Iran-pulse sitesinin haberine göre, İran'ın yoğun sanayi bölgesi olan Khuzestan'da asit yağmuru 6 bin kişinin rahatsızlanmasına neden oldu. Khuzestan Çevre Koruma Müdürü Ahmad Reza Lahijanzadeh, asit yağmuruna havada yüksek miktarda bulunan nitrat neden olduğunu düşündüklerini açıkladı. Lahijanzadeh, metereoloji uzmanları ve diğer yetkililerle birlikte daha önce rastlanmayan solunum yolları rahatsızlıklarındaki bu artışın sebepleri ve risk faktörleri üzerine bir soruşturma yürüttüklerini de belirtti.

Solunum şikayetiyle hastanelere giden 6 bin kişide yaklaşık 5 bin 5 yüzü Khuzestan bölgesinin başkenti olan Ahvaz'da yaşıyor. İran petrolünün büyük kısmına yataklık yapan Ahvaz, Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son rapora göre, dünyanın en kirli şehri unvanını taşıyor. Dünyanın en kirli şehirleri sıralamasında İran’dan Sanandaj üçüncü, Kermanshah altıncı ve Yasouj şehri de dokuzuncu sırada yer alıyor.

Ahvaz Üniversitesi Tıbbi Yardım ve Sağlık Hizmetleri Başkanı ise şunları söyledi: “Tahminlerime göre, Khuzestan bölgesindeki fabrikalarda kimyasal maddelerin yağmurla yeryüzüne inmesi bu durumun sebeplerinden biri olabilir; fakat, şu anda olayın sebebini tam olarak bilemediğimiz için kesin konuşamayız.”

Ahvaz Jundishapur Üniversitesi Tıbbi Bilimler Bölümü Halkla İlişkiler Müdürü Ali Rıza Najafi ise petrol kuyuları ve diğer ağır sanayi kollarının kirliliğin yanısıra çöplerin, lastiklerin ve çiftliklerin yakılması gibi diğer faktörlerin de kirliliğe yol açtığını belirtti. Najafi; hastaların, astımdan muzdarip olanların, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamalarını ya da maske takmalarını tavsiye ediyor. Asit yağmuru, sağlık sorunlarına yol açmakla kalmayıp bina, köprü ve altyapılara da zarar veriyor.