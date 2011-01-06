T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN'DA AMERİKALI KADINA GÖZALTI TAHRAN (A.A)

06 Ocak 2011 12:57

-İRAN'DA AMERİKALI KADINA GÖZALTI TAHRAN (A.A) - 06.01.2011 - İran'da Amerikalı bir kadın casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Resmi nitelikteki "IRAN Farsi" gazetesinde yer alan haberde, dişlerinin arasında "mikrofon ya da bir casus teknolojisi" sakladığı belirtilen Amerikalı kadının, ülkenin kuzeybatısındaki Norduz kasabasında gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Haberde, Amerikalı kadının komşu ülke Ermenistan'dan İran'a vizesiz girdiği aktarıldı. Gazetenin haberinde, kadının ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi yer almadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24