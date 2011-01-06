-İRAN'DA AMERİKALI KADINA GÖZALTI TAHRAN (A.A) - 06.01.2011 - İran'da Amerikalı bir kadın casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Resmi nitelikteki "IRAN Farsi" gazetesinde yer alan haberde, dişlerinin arasında "mikrofon ya da bir casus teknolojisi" sakladığı belirtilen Amerikalı kadının, ülkenin kuzeybatısındaki Norduz kasabasında gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Haberde, Amerikalı kadının komşu ülke Ermenistan'dan İran'a vizesiz girdiği aktarıldı. Gazetenin haberinde, kadının ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi yer almadı.