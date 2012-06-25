İran'da alkol tüketimine idam cezası

Ülkenin kuzey doğusunda yer alan Horasan Razavi'nin Başyargıcı Hasan Şeriati, kimliklerini açıklamadığı iki kişinin bundan önce iki kez alkolden yakalandıklarını ve 80 kırbaç cezası aldıklarını açıkladı.

Şeriati, üçüncü kez aynı suçu işledikleri için iki adama verilen idam cezasının İran Yüksek Mahkemesi tarafından da onaylandığını söylüyor.

İran, 1979 devriminden sonra İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle alkol tüketimini yasakladı ve tüketimini sert cezalara bağladı.

Fakat bu yasaktan muaf tutulan İran'ın Hristiyan azınlıklarının alkol içmesine izin veriliyor.

Müslümanlar için alkol içme suçu sanığın siciline göre farklı şekilde cezalandırılıyor. İlk iki seferde azami 80 kırbaç cezası verilirken, üçüncü kez aynı suçu tekrarlayanların cezası idam olabiliyor.

Ancak üçüncü kez alkol tüketiminden hüküm giyenler pişman olduklarını beyan ederse, cezanın kırbaçlamaya indirilmesi olasılığı mevcut.

İran medyasında çıkan haberlere göre ülkede en son 2007 yılında alkol nedeniyle ölüm cezası verilmiş, fakat hükümlünün pişman olduğunu açıklamasının ardından ceza indirimine gidilmişti.

Gözlemciler, çok sert cezaların varolmasına karşın İran'a her yıl 60 ila 80 milyon litre dolayında alkol sokulduğunu söylüyor.

Polisin, kaçak alkolün sadece dörtte birini yakaladığı tahmin ediliyor.

Emniyet Müdürü İsmail Ahmedi Mohadam, ülkede yaklaşık 200 bin alkolik olduğunu açıkladı.

(BBC Türkçe)