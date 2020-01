İran'da ahlak polisinin yerini bildiren cep telefonu uygulaması; 3 milyon kişi uyarıldı

İran’da bir grup yazılımcı, rejimin kurallarına aykırı giyinen gençleri ahlak polislerine karşı uyaran bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Uygulama, Erşad adıyla bilinen “ahlak polisi” ya da “edep timlerinin” yerlerini bildiriyor.

Ülke genelinde görev yapan ahlak polisi ekiplerinin arabalarında genellikle sakallı erkek ve çarşaflı kadın görevliler bulunuyor. Ahlak polisleri, her an her yerde ortaya çıkabiliyorlar ve geniş yetkileri var.

Giyim-kuşamları ve davranışları İslam’a aykırı bulunanlar polis tarafından uyarılıyorlar. Bazı kişilere bunu tekrarlamayacağına dair kâğıt imzalatılıyor. Bazı kişiler de para cezasına çarptırılıyor ya da gözaltına alınarak mahkemeye sevk ediliyor.

“Gerşad” adlı uygulama (Muhtemelen Erşad’ın etrafından dolan anlamına geliyor) kullanıcıları Erşad timlerinin kontrol noktaları konusunda uyarıyor ve başka bir güzergâhtan gitmelerini öneriyor.

Ahlak polislerinin yerine ilişkin veri kullanıcılardan sağlanıyor. Kullanıcılar, ahlak polisini gördükleri yeri bildiriyor. Yeterli sayıda kullanıcı bu veriyi doğrularsa, cep telefonu haritasında bu noktada uyarı işareti çıkıyor.

Uygulamayı geliştiren yazılımcılar internet sitelerinde "İstediğimiz gibi giyinebilme hakkımız konusunda neden bizi aşağılıyorlar. Sosyal medya ve internet siteleri, ahlak polisleri tarafından dövülen ve yerlerde sürüklenen masum genç kızların fotoğraflarıyla dolu. Polisin görevi vatandaşları korumaktır, korku salmak değil. Bu zulme karşı, bu adaletsizliğe karşı bir çözüm bulmak istedik” dedi.

Gerşad’ı geliştiren ekibe göre sadece 2014’te Erşad ekipleri yaklaşık 3 milyon kişiyi uyardı. 18 bin kişi mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 200 bin kişi de pişman olduğuna dair kâğıt imzaladı.