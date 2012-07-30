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İran'da ahlak polisinden düzgün giyinene gül

İslam kurallarına aykırı giyinen kadınların sokakta serbestçe gezmesine izin verilmeyen İran’da ahlak polisi bu sefer ‘iyi polisi oynadı.

30 Temmuz 2012 07:48

 

İslam kurallarına aykırı giyinen kadınların sokakta serbestçe gezmesine izin verilmeyen İran’da ahlak polisi bu sefer ‘iyi polisi oynadı’
 
Milliyet'in haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Ahmed Rıza Radan’ın, İslam kurallarına aykırı giyinmenin Batı tarafından İran’ın içine sokulduğunu ve bu nedenle ‘ulusal güvenlik’ unsuru sayıldığını söylemesi üzerine kadınlara yapılan baskılar çığrından çıkmıştı.
 
Gelen tepkiler üzerine bu sefer ‘düzgün giyinen’ kadınlara ‘edep timleri’ kırmızı gül dağıttı. Geçtiğimiz haftalarda ‘İslam’a uygun giyinmeyen kadınlara hizmet verdikleri’ gerekçesiyle 53 kafe ve 87 restoran kapatılmıştı. Giyim kurallarına uymayan kadınlara hapis hatta kırbaç cezası verilebiliyor.
 

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