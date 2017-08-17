İran'da açlık grevine başlayan muhalif eski meclis başkanı Mehdi Kerrubi hastaneye kaldırıldı

İran'ın en etkili muhalif siyasetçilerinden 79 yaşındaki eski meclis başkanı Mehdi Kerrubi dün açlık grevine başladıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 1988-89 ve 2000-04 yılları arasında iki dönem İran Meclisi Başkanı olan Kerrubi 2011'den beri ev hapsinde tutuluyordu.

Karrubi ev hapsi cezasına itiraz ederek, kendisini gözetleyen polis memurlarının evin içinden çıkarılarak dışarda bekletilmelerini ve yeniden adil bir şekilde yargılanmayı talep ederek açlık grevine başlamıştı.

Geçen ay kalp ameliyatı olan Kerrubi'nin, açlık grevine girdiği günün akşamında hastaneye kaldırıldığını ailesi duyurdu.

Eşi Fatma Kerrubi, sağlık durumu iyi olmayan Mehdi Kerrubi'nin su içmeyi dahi reddettiğini ve talepleri karşılanana kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi.

İngiliz Guardian gazetesi, İslam Devrimi öncesinde de, sonrasında da Kerrubi'ye uygulandığı gibi ev hapsi cezalarında güvenlik güçlerinin evin içinde yaşayarak mahkumu sürekli gözlemesi ve eve kameralar yerleştirmesi uygulamasının olmadığını yazdı.

Mehdi Kerrubi'nin İngiltere'de yaşayan oğlu Mohammad Karoubi, Twitter'da babasının hastanedeki fotoğrafını paylaştı

NYT: Cumhurbaşkanı Ruhani'yi harekete geçirebilir

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan İran hükümetine yakın siyasi analist Farshad Ghorbanpour, "Kerrubi'nin kaybedeceği hiçbir şey yok. Yaşlı, hasta ve özgürlüğü için mücadele evermek zorunda" dedi.

Farshad Ghorbanpour, "Kerrubi bu hamle ile özgürlüğünü destekleyenleri harekete geçirebilir" diye konuştu.

NYT'ye göre Kerrubi'nin açlık grevi, reform sözleriyle iktidara gelen ancak devlet içindeki muhafazakarların etkisini kıramadığı için pek çok sözünü yerine getiremeyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin vaatlerini hayata geçirmesini de sağlayabilir.

Mehdi Kerrubi'nin serbest bırakılması, Ruhani'nin destekçilerinin talepleri arasında yer alıyordu.

Kerrubi 2009 yılında Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş, seçimden sonra ortaya çıkan Yeşil Hareket'in liderlerinden biri haline gelmişti.