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Dünya

İran'da ABD'li denizcileri yakalayan askerlere madalya

Zafer Madalyası, 1989’dan bu yana ‘savaş kahramanları’, komutanlar ve siyasilere veriliyor

31 Ocak 2016 19:20

İran'da 13 Ocak'ta ABD'li denizcileri gözaltına alan İran askerlerine madalya verildi.

Radikal'de yer alan habere göre; İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 13 Ocak’ta Hürmüz Boğazı’nda ABD’li denizcileri gözaltına alan İran askerlerini madalyayla ödüllendirdi. Hamaney, İran Devrim Muhafızları Donanması Komutanı Ali Fedevi ve iki geminin alıkonulması operasyonuna katılan dört komutana ‘Zafer Madalyası’  taktı.

Zafer Madalyası, 1989’dan bu yana 'savaş kahramanları', komutanlar ve siyasilere veriliyor.

13 Ocak’ta meydana gelen olayda ABD’li denizciler kısa bir süre sonra serbest bırakılmış ve gemilerin İran sularına ‘yanlışlıkla’ girdiği açıklanmıştı. Hamaney, 24 Ocak'ta yaptığı konuşmada denizcilerin yakalanmasını övmüş ve Devrim Muhafızları'nın "cesur" davrandığını söylemişti. 

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