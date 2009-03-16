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Dünya

İran'da 905 mahkuma af geldi

İran'da, dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Muhammed'in doğum günü nedeniyle 905 mahkumu affetti

16 Mart 2009 02:00

İran'da, 905 mahkumun daha affedildiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in, Hazreti Muhammed'in doğum günü nedeniyle 905 mahkumu affettiğini duyurdu.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Mahmud Haşimi Şahrudi'nin tavsiyesi üzerine verilen af kararıyla, kimi mahkumların serbest bırakıldıkları, kimilerinin de cezalarında indirim yapıldığı bildirildi.

İran'da 11 Şubat'ta da 1167 mahkum, İslam Devrimi'nin 30. yıldönümü dolayısıyla affedilmişti. İran'da her yıl önemli gün ve bayramlarda çok sayıda mahkum affediliyor.

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