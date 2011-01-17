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Dünya

İRAN'DA 8 SAATTE BİR KİŞİ ASILDI  DUBAİ (A.A)

17 Ocak 2011 01:33

-İRAN'DA 8 SAATTE BİR KİŞİ ASILDI  DUBAİ (A.A) - 16.01.2011 - İran'daki insan haklarını izleyen bir örgüt, ülkede yıl başından bu yana her 8 saatte ortalama bir kişinin asılarak idam edildiğini bildirdi.  Merkezi New York'ta bulunan, İran'da İnsan Hakları Uluslararası Kampanyası örgütünün sözcüsü, "İran Adli Teşkilatı, istihbarat ve güvenlik daireleri tarafından yönetilen bir infaz aleminde" açıklamasını yaptı. Örgütten yapılan açıklamada, 1 Ocaktan bu yana İran'da en az 47 mahkumun asılarak idam edildiği, bunların arasında, devlete karşı savaşmakla suçlanan Kürt bir eylemcinin de bulunduğu belirtildi.  Açıklamada, idam edilenlerin çoğunun, cinayet gibi şiddet suçlarından hüküm giymiş kişiler olduğu, bu yıl idam edilenlerin sayısının, İranlı yetkililerin tüm infazları kamuya duyurmaması nedeniyle daha yüksek olabileceği ifade edildi.    Örgüt, ayrıca İran'daki diğer Kürt mahkumların, ülkede Kürt azınlığa daha fazla haklar tanınması yönünde mücadele eden gruplarla iddia edilen ilişkileri nedeniyle darağacıyla yüzleşme riski altında olduklarını savundu.  İnsan hakları örgütleri ve basında yer alan haberlere göre, İran'da geçen yıl en az 179 kişi idam edildi.

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