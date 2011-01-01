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Dünya

İRAN'DA 8 KİŞİ İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A)

01 Ocak 2011 21:58

-İRAN'DA 8 KİŞİ İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A) - 01.01.2011 - İran'da uyuşturucu kaçakçısı 8 kişinin idam edildiği bildirildi. İran'ın orta kesimlerindeki Kum kentinde 8 uyuşturucu kaçakçısının idam edilmesinden sonra resmi haber ajansı İRNA'ya açıklama yapan Mustafa Bargezar Genci adlı yetkili, kentte halen 16 uyuşturucu kaçakçısının da asılmayı beklediğini söyledi. Genci, ''yetkililer affetmezse yakında onlar da asılacak'' dedi. İran'da fidye karşılığı adam kaçıran gruba üye 4 kişinin de bu sabah Zahidan kentindeki cezaevinde idam edildiği bildirilmişti.

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