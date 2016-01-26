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Dünya
Deutsche Welle

'İran'da 73 çocuk idam edildi'

İran, çocuk ve genç yaştaki mahkûmları idam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, İran'da son 10 yılda 18 yaşın altında 73 kişinin idam edildiğini açıkladı.

26 Ocak 2016 17:31


Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) açıkladığı rapora göre, İran'daki mevcut yasalar kızlarda 9, erkeklerde ise 15 yaşından büyüklerin idam edilmelerine izin veriyor.

'Allah düşmanlığı' suçlamasından idam

Af Örgütü'nün verilerine göre, İran'da 2005 – 2015 yılları arasında 18 yaşından küçük toplam 73 kişi idam edildi. İdamlardan 4'ünün 2015 yılı içinde infaz edildiği belirtildi. İnfaz edilen idam kararlarının büyük kısmı cinayet, tecavüz, uyuşturucu ve "Allah düşmanlığı" suçlamalarıyla verildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Said Boumedouha, "zanlıların haksız yargılama sonucu ölüme mahkûm edildiklerini" söyledi. Boumedouha, "bazı idam kararlarının işkence ve kötü muameleyle alınan ifadelere dayandığına" dikkat çekti.

'Tahran sorumluluklarını yerine getirmiyor'

Af Örgütü uzmanları, İranlı yetkilileri ceza yasalarının gençleri ilgilendiren bölümlerinde gereken reformu yapmamakla eleştiriyor. Uzmanlar, "Tahran sorumluluklarını yerine getirmiyor" ifadesini kullanıyor.

1991 yılında BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan İran, 1994 yılında sözleşmeyi parlamentoda onayladı. Af Örgütü uzmanları, sözleşmenin 18 yaşın altındaki gençlere ve çocuklara işkence uygulanmasını, ölüm cezası ve ömür boyu hapis cezası verilmesini yasakladığına dikkat çekiyor.

Şeriat hukukuna göre reşitlik esas alındı

Şeriat hukukunun uygulandığı vakalarda BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dikkate alınmadığına işaret ediliyor. Şeriat hukuku reşitliği, yaşa göre değil cinsel olgunluğa göre tanımlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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International)OrtadoğuAfrikaSaid BoumedouhaHakları SözleşmesiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH/HS

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