-İRAN'DA 7 PKK/PJAK'LI ÖLDÜRÜLDÜ TAHRAN (A.A) - 14.09.2010 - Terör örgütü PKK/PJAK'ın İran'da ağır kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda 7 kişi öldürülürken, idam cezasına çarptırılan iki kişinin cezaları infaz edildi. Terör örgütünün tek taraflı ''ateşkes'' çağrılarını ciddiye almayan İran güvenlik güçleri, terör örgütünün merkez üssü Kandil ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarını bombalamaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları tarafından, Urumiye, Salmas, Merivan, Hoy, Mako ve Radaya kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/PJAK mensubu ''Hemin'' kod adlı Mehdi Ferhadi, ''Ceğervin'' kod adlı Ahmet İş, ''Ruken'' kod adlı Ali Hacızade, ''Kahraman'' kod adlı Şemsettin Duman, ''Lezgin'' kod adlı Ziyad Şaho, ''Seyit'' kod adlı Ömer Ahmet, ''Kendal'' kod adlı Tuncay Demir isimli 7 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Bu arada, 2007 yılından bu yana Salmas Cezaevi'nde kalan Seyyid Halit ve Davut Penahi isimli PKK/PJAK terör örgütüne mensup iki kişinin idam edildiği kaydedildi. Bu idamlarla birlikte İran'da idam cezası infaz edilen terör örgütü PKK/PJAK mensubu sayısının da 10'a ulaştığı belirtildi. Öte yandan PKK/PJAK sorumlularından ''Maku'' kod adlı Hebibullah Gülperi'nin ise, Merivan Devrim Mahkemesi tarafından ''PKK/PJAK adına eylemler gerçekleştirmek, cinayet, halk arasında etnik ayrımcılık yaratmak, halkı devlet aleyhine kışkırtmak ve İran’ın ulusal güvenliğini tehdit etmek'' suçlarından idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Böylece, İran'da ''idam'' cezasına çarptırılan terör örgütü PKK/PJAK mensubu sayısının 18'e ulaştığı bildirildi. Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK/PJAK'ın tasfiyesine yönelik olarak Tahran'da düzenlenen ''terör'' zirvesinde, Türkiye ve İran'ın, PKK/PJAK konusunda ortak mücadele ve anlık istihbarat paylaşımında somut adımlar atılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, terör örgütü mensuplarının İran topraklarından Irak'ın kuzeyine geçmelerinin engellenmesi ve sınırlardaki karakollara saldırıların önlenmesi amacıyla iki ülkenin askerlerinin ortak hareket etmeleri, terörist takibinde sınır ihlali yapılmadan güvenlik kuvvetlerinin işbirliği içinde olmaları, aranan terör örgütü mensuplarının iadelerindeki sürecin hızlandırılması ve her iki ülkenin güvenlik/adli mekanizmalarının hızlı çalıştırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.