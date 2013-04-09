İran'da 6.3 büyüklüğündeki ölü sayısı 32'ye yükseldi

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 37 kişi öldü, 850 kişi yaralandı.

Resmi haber ajansı IRNA, hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde depremde şu ana kadar 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 850 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Geniş bir bölgede hissedilen depremde ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Buşehr'e komşu eyaletlerden ilk yardım, arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, halkın açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.

Fars Haber Ajansı, son belirlemelere göre, depremde 37 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 850 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan 400 kadarının bölgedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, 450 kişinin ise ilk müdahalelerin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Buşehr Valiliği, depremin en çok yıkıma neden olduğu Deşti, Kaki ve Hurmuc kentlerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

İran Kızılayı da depremzedelere çadır, battaniye ve temel gıda maddelerinin dağıtıldığını duyurdu.

Yaklaşık 100 bin kişinin etkilendiği depremde 700'e yakın evin kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda evin de kısmen hasar gördüğü ifade edildi.

Depremzedelerin yaralarının sarılabilmesi için kurulan kriz masasının tüm imkanları kullandığı ve eyalette üç günlük genel yas ilan edildiği belirtildi.

Bölgede en büyüğü 5,3 olmak üzere en az 30 artçı sarsıntı kaydedilirken, halktan hasar gören binalara "Şimdilik" girmemeleri istendi.

Yerel saatle 16.22'de 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Buşehr eyaletine bağlı Deşti, Kaki ve Hurmuc kentleri ile çevresi olduğu açıklanmıştı.

Depremin merkez üssüne yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Buşehr nükleer santralinin depremden zarar görmediği ifade edilmişti.