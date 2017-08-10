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Dünya

İran'da 6 dansçı gözaltına alındı

Gözaltına alınan dansçılara yöneltilen suçlama; kadınları dans yasağını çiğnemeye teşvik etmek

10 Ağustos 2017 00:36

İran'ın Semnan eyaletinde, "Batı tarzı dans ve Zumba öğrettikleri" gerekçesiyle dört erkek ve iki kadın gözaltına alındı. Kolombiya kökenli bir fitness-dans türü olan Zumba öğrettikleri belirtilen şahıslarla ilgili soruşturmayı, Şarhud şehri Devrim Muhafızları komutanı açıkladı.

İran'ın kuzeydoğusundaki Semnan eyaletinin Şarhud kentinde görevli Devrim Muhafızları Komutanı Hamid Damghani, "Batı danslarını öğreten ve videoya kaydeden bir şebekenin üyeleri tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

"Yaşam tarzını değiştirmek" suçlamasıyla gözaltına alındılar

Damghani açıklamasında "Bu ekip, erkek ve kız çocuklarını toplayarak, onlara Batı dansları öğretiyor. Videolarını Telegram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında yayınlıyor" diye konuştu.

Damghani, gözaltı nedenini "Yaşam tarzını değiştirmeyi ve tesettürsüzlüğü teşvik ettikleri gerekçesiyle istihbarat güçleri tarafından gözaltına alındılar," sözleriyle açıkladı.

Damghani "Kadınlara özel spor salonlarında, spor adı altında dans öğretilmesi ve bunun teşvik edilmesi, ciddi bir sorun" dedi.

İran'da kadınların dans etmesi suç

İran'da kadınların, aile fertleri dışındaki erkeklerin göreceği şekilde dans etmesi bir suç. Fakat Zumba ve türevi 'Batılı' danslar, kadınlara özel spor salonlarında dahi yasak durumda.

2014 yılında 7 İranlı genç, şarkıcı Pharrell Williams'ın "Happy" adlı şarkısını dinleyerek evde dans ettikleri görüntüleri internette paylamıştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, gençlerin kırbaç ve ertelenmiş hapis cezası almasına neden olmuştu.

 

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