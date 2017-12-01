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İran'da 6 büyüklüğünde deprem

Derinliği 10 kilometre olarak ölçülen deprem, Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi

01 Aralık 2017 12:16

İran'ın doğusunda 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS verilerine göre deprem, Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, İran'ın doğusundaki Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

USGS verilerine göre, deprem İran'ın doğu komşuları Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi. Gece yarısı 5 ve 5.1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.

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