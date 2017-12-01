İran'da 6 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusunda 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS verilerine göre deprem, Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, İran'ın doğusundaki Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

USGS verilerine göre, deprem İran'ın doğu komşuları Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi. Gece yarısı 5 ve 5.1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.