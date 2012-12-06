İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem: 5 ölü

Fars Haber Ajansı, yerel saatle 20.38'de Güney Horasan eyaletinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişinin yaralandı.

Merkez üssü Bircend kenti olarak açıklanan sarsıntıdan hemen sonra halkın açık alanlara çıktığı belirtildi.

5 kişi yaşamını yitirdi

Depremde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu IRINN, yerel saatle 20.38'de Güney Horasan eyaletinde meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

IRINN'ın haberinde, Bircend ve Zohan kentleri ile bağlı köylerde bazı evlerde çatlaklar meydana geldiği, bazı evlerin de büyük ölçüde tahrip olduğu kaydedildi.

Depremin en çok hissedildiği bölgelerde telefon görüşmeleri ile internete erişimde güçlükler yaşandığı ifade edildi.

İlk yardım ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Bu arada büyüklükleri 2.5 ile 3.4 arasında değişen 10 artçı sarsıntının kaydedildiği deprem bölgesinde vatandaşların açık alanlardaki bekleyişlerinin sürdüğü kaydedildi.