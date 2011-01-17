İran'da 50 milyar dolarlık doğalgaz bulundu

T24 - Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkelerinden İran'da 50 milyar dolar değerinde rezerve sahip bir doğalgaz yatağı bulunduğu bildirildi.

İran Petrol Bakanı Mesud Mir Kazımi, düzenlediği basın toplantısında, yeni bulunan doğalgaz yatağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazımi, ülkenin doğalgaz yatakları bakımından zengin bölgesi güneydeki Asaluye havzası yakınlarında bulunan doğalgaz yatağındaki rezervin 260 milyar metreküp olduğunu söyledi.

Hayyam doğalgaz alanındaki yatakta açılacak 18 ila 21 kuyudan günde 24 milyon metreküp doğalgaz çıkarılacağını belirten Kazımi, toplam rezerv değerinin 50 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan İran'ın, aynı zamanda Rusya'nın ardından dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olduğu belirtiliyor.



