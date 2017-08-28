İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem; Hakkâri'den de hissedildi

İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Halhal şehrinde saat 02.14'te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'da meydana gelen deprem Hakkâri'den de hissedildi.

Halhal şehrinde saat 02.14'te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 14.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bildirilmedi.

Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan Köyü olduğu belirtildi.