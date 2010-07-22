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Dünya

İran'da 5 hırsızın elleri kesildi

İran'da hırsızlık suçundan mahkum edilen 5 kişinin elleri Hamedan kenti cezaevinde kesildi.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- İran'da hırsızlık suçundan mahkum edilen 5 kişinin elleri Hamedan kenti cezaevinde kesildi. 
    

Yarı resmi ILNA ajansına göre, bir yerel adliye yetkilisi, elleri kesilenlerin ortalama yaşlarının 25'in üzerinde olduğunu ve büyük soygun suçu işlediklerini söyledi.


El kesme cezasının soygun suçu işleyen herkese otomatik olarak uygulanmadığını, infazın yapılması için 14 kriteri göz önünde tuttuklarını ifade eden yetkili, "Bir el, hırsızlık için kullanıldığında ve insanlara zarar verdiğinde kısaltılmalı" ifadesini kullandı.


Yetkili, el kesme cezasının 100'den fazla soygun yapanlara uygulandığını, cezanın diğerleri için caydırıcı işlevi olduğunu söyledi.

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