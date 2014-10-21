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Dünya

İran'da dört kadına 'asit saldırısı'

Kadınların 'İslami kıyafet kurallarına uymadıkları' gerekçesiyle hedef alındığı tahmin ediliyor

21 Ekim 2014 10:47

İran'ın İsfahan kentinde bir grup saldırgan, dört ayrı kadına farklı zamanlarda asitle saldırıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göer, geçen hafta gerçekleşip, yeni basına yansıyan saldırılarla ilgili olarak polisin dört erkeği gözaltına aldığı söylendi. 

Ancak olayın neden gerçekleştiğine dair detaylar paylaşılmadı.

 

'Sağ gözü hiç görmüyor, sol gözünün durumu ise belirsiz'

 

İran'da sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan görüşse kadınların "İslami kıyafet kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle hedef alındığı yönünde.

Saldırganların suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Kızı asit saldırısında yaralanan Nasser Jowrkesh, kızı Soheila'nın durumunu anlattı:

"Saldırı kızımın yüzünde, alnında, ellerinde ve bacaklarında ileri derecede yanığa sebep oldu. Sağ gözü artık hiç görmüyor. Sol gözünün geleceği ise belirsiz. Görüştüğümüz cerrah, sol gözünün yüzde 25-30 görebileceğine dair zayıf da olsa bir umudunun olduğunu söyledi."

Saldırıda ağır yaralanan kadınlar, hastanede yanık ünitesinde tedavi görüyor.

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