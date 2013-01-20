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Dünya

İran'da 4 gaspçı idam edildi

Geçen ay bir binanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, motosikletli 4 soyguncu bir vatandaşı zor kullanarak gasp etmişti

20 Ocak 2013 16:06

İran'da bıçak zoruyla bir vatandaşı gasp eden kişiler, halka açık alanda asılarak idam edildi.

Geçen ay bir binanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, motosikletli 4 soyguncu bir vatandaşı zor kullanarak gasp etmişti. Zorla adamın çanta ve montunu alan gaspçılar, direnmeye çalışan vatandaşı bıçakla yaralamıştı.

Olayın görüntüleri, internetteki paylaşım siteleri üzerinden yayılınca konu ülkede büyük tepki topladı. Derhal harekete geçen polis 4 gaspçıyı yakalayarak mahkemeye teslim etti. Kısa süren yargılama süresince, gaspçılardan 2'si idam cezasına çaptırırken, diğer 2 soyguncu için de 10'ear yıl hapis cezası verildi.

İdam'a mahkûm edilen gaspçılar bu sabah başkent Tahran'da infaz edildi. İnfazın ardından cesetlerin 20 dakika sonra ipten indirilmesi dikkat çekti.

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