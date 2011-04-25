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Dünya

İRAN'DA "STARS" ŞOKU TAHRAN (A.A)

25 Nisan 2011 17:06

-İRAN'DA "STARS" ŞOKU TAHRAN (A.A) - 25.04.2011 - İran'ın bilgisayar sistemlerine yeni bir saldırı düzenlendiği bildirildi. İranlı yetkililer, bilgisayarlarda "resmi dosya" görüntüsü altındaki "Stars" virüsünün, şimdilik sınırlı hasar verdiğini, ancak uzmanların virüsün hedefi ve gerçek anlamdaki zarar verme kapasitesini incelediğini belirttiler. Virüsün bazı özelliklerinin belirlendiğini belirten yetkililer, hedefi, etkisi, koşulları ve keşif tarihini açıklamaladılar. 2010'da Stuxnet adlı bilgisayar virüsünün bilgisayar sistemlerini etkilediği İran'da bu virüsün nükleer tesislerin sistemlerine hasar vermeyi amaçladığı ortaya çıkmıştı. İran, 30 binden fazla bilgisayara bulaşan ve Natanz'daki nükleer tesisin uranyum zenginleştirme programında gecikmeye yol açan Stuxnet virüsünden ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuştu.

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