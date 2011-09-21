-İran'da 2 Amerikalı mahkum tahliye edildi TAHRAN (A.A) - 21.09.2011 - İran'da iki yıldan uzun süredir cezaevinde yatan Amerikalı mahkumlar Shane Bauer ve Josh Fattal'ın cezaevinden tahliye edildiği bildirildi. Diplomatik kaynaklar, Bauer ve Fattal'ın Tahran cezaevinden tahliye edilerek, Ummanlı yetkililerin eşliğinde havalimanina doğru yola çıktıklarını belirtti. Battal ve Bauer, geçen yıl kefaletle serbest bırakılan Sarah Shourd ile birlikte 2009 yılının Temmuz ayında Irak-İran sınırında casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Fattal ve Bauer, geçen ay sekizer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.