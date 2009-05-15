İran'da 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda, çeşitli türlerde 1460 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Polis yetkilileri, Kirman eyaletinde silahlı uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda, ayrıca bir araç ile çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.



Kaçakçıların yurda soktukları uyuşturucuları, merkez ve batı eyaletlerine aktarmak istedikleri, ancak güvenlik güçlerinin operasyonuyla bunun önlendiği belirtildi.



Silahlı uyuşturucu kaçakçılarının yakalanması için bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.



Güvenlik güçleriyle uyuşturucu kaçakçıları arasında sık sık çatışmanın çıktığı İran'da, günde yaklaşık üç ton uyuşturucu madde ele geçiriliyor.



BM raporlarına göre, Körfez ve Arap ülkeleri ile Avrupa'ya giden uyuşturucunun üçte biri İran üzerinden transfer ediliyor.



Uluslararası uyuşturucu şebekeleri, Afganistan'da üretilen uyuşturucuları özellikle Avrupa pazarına nakletmede İran'ı üs olarak kullanıyor.

