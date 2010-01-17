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Dünya

İran’da 15 saatte 15 deprem

17 Ocak 2010 19:38



İran'ın Huzistan eyaletinde dün geceden beri hafif ve orta şiddette 15 sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
 
Fars Haber Ajansı, Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde 15 saatte büyüklükleri 3.3 ile 4.9 arasında değişen 15 sarsıntının kaydedildiğin duyurdu.

Sarsıntıların birbirini takip etmesinin halkta paniğe neden olduğu belirtilirken, kentteki haberleşme sorununun kısa sürede giderildiğikaydedildi.

Depremlerde ölü ya da yaralı olduğuna dair henüz bir bilgi edinilemezken kırsal kesimlerdeki bazı evlerin küçük çaplı hasar gördüğü kaydedildi.

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