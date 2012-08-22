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Dünya

İran'da 10 yaşında kızlara evlilik yolu!.

İran parlamentosunun çıkartmayı planladığı yasada kızlar 10 yaşının altında evlenebilecekler

22 Ağustos 2012 20:40

Uluslararası kamuoyu İran'da 10 yaşındaki kız çocuklarının evlenebilmesinin önünü açan yasaya tepki gösteriyor. İnternet ortamında dolaşan bir dilekçe ile İran parlamentosuna karşı kampanya başlatıldı.

Yapılan açıklamada İran parlamentosu, ''10 yaşın altındaki kız çocuklarının evlenmesinin yasaklanması illegal" dedi ve 10 yaşından küçük kızlara evlilik yolunu açan yasa için düğmeye basıldı.

Yasa tasarısına karşı oluşturulan dilekçede, İran yönetimine "10 yaşın altındaki kızlar için evliliği yasallaştırmayın" diye sesleniliyor.

Dilekçede, "Şeriat kuralları bu yasayı destekliyor" diyen İran parlamentosuna Kuran'dan alıntıyla örnek verilmiş ve Kuran'da "9 yaşındaki çocukların evliliğin 'güçlü taahhüdünü' anlayamayacakları"na yönelik sözler anımsatılmış.

40 bin imza toplanınca parlamentoya gönderilecek olan dilekçe şuan 36 bin imzaya ulaşmış durumda bulunuyor.

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