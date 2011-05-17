-İRAN'A YENİ YAPTIRIM TASARISI WASHINGTON (A.A) - 17.05.2011 - ABD Temsilciler Meclisi'ne, İran'a uygulanan yaptırımların daha da güçlendirilmesini amaçlayan yeni bir tasarı sunuldu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ileana Ros-Lehtinen ve komitenin kıdemli üyesi Demokrat Howard Berman tarafından sunulan yaptırım tasarısı, İran'ı nükleer programından vazgeçmeye ve bu konudaki uluslararası görüşmelere katılmaya zorlayan ilave birtakım tedbirleri içeriyor. İran'da insan haklarını ihlal edenlere, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, vize almalarının engellenmesi ve Amerikan kuruluşlarıyla mali işlem yapmalarının yasaklanması gibi bazı yaptırımlar getirilmesini öngören tasarı, İran Devrim Muhafızları ile enerji alanında iş yapan yabancı şirketleri de hedef alıyor. Tasarı, İran'daki demokrasi yanlısı gruplara yardımların genişletilmesini içerirken, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) kayıtlı Amerikan ve yabancı merkezli tüm şirketlerden, İran ile iş yapıp yapmadıklarına dair rapor sunmalarını istiyor. İranlı diplomatlara yönelik bazı seyahat kısıtlamalarını da içeren tasarı, Kongre'de geçen yaz kabul edilen ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan yaptırımların genişletilmiş versiyonunu teşkil ediyor. Kongre'de geçen yılın Temmuz ayında kabul edilen yasayla, İran'a yakıt ve diğer rafine petrol ürünleri ihracatı hedef alınırken, Amerikan bankalarının İran Devrim Muhafızlarına hizmet sunan yabancı bankalarla iş yapmasına da yasak getirilmişti. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ros-Lehtinen, yaptığı açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik siyasetinin yeteri kadar somut etki yapmadığını" savunarak, "sundukları bu yeni tasarıyla, mevcut yaptırım yasasındaki bazı boşlukları doldururken, Tahran'a uygulanan yaptırımların türü ve sayısını da artırmayı amaçladıklarını" kaydetti. Komitenin kıdemli üyesi Demokrat Berman da, "dünyanın Arap ülkelerindeki demokrasi yanlısı halk hareketlerine konsantre olduğu bir dönemde, İran'ın ortaya koyduğu tehdidi görmezden gelmenin yanlış olacağını" belirterek, "İran'ın nükleer silah kapasitesi edinme çabaları, güvenlik alanında karşı karşıya olduğumuz en ciddi sorun" ifadesini kullandı.