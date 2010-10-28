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Dünya

İRAN'A YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI WASHİNGTON (A.A)

28 Ekim 2010 16:27

-İRAN'A YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI WASHİNGTON (A.A) - 28.10.2010 - Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler için yeni bir teklif hazırladıklarını bildirdi. NYT, Amerikalı bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, yeni teklifin, geçen yıl İran tarafından reddedilen tekliften daha zor koşullar içereceğini yazdı. Gazete, ABD Başkanı Barack Obama ve müttefiklerinin Tahran'a sunulacak teklif konusunda anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını belirtti. NYT, yeni teklifte İran'ın ülke dışına göndermesi istenen az zenginleştirilmiş uranyum miktarının 2000 kilograma çıkarılacağını bildirdi. Önceki teklifte bu miktar 1200 kilogramdı. Gazete, artışın, geçen yıl İran'ın düzenli uranyum üretimini yansıttığını, Washington'ın amacının İran'ın elinde bomba yapacak miktardan daha az uranyum kalmasını sağlamak olduğunu kaydetti.    

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