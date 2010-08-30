'İran'a yaptırım uygulamayacağız'

T24- Türkiye'nin de üyesi bulunduğu, Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Genel Sekreteri Afganlı Mohammad Yahya Maroofi, kısıtlama ve yaptırımların ECO üyelerinin ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemesini önlemek için daima çaba gösterdiklerini belirtirken örgütün İran'a karşı alınan yaptırımları uygulamayacağını bildirdi.



Cumhuiyet'in derlediği haberde, Tehran Times gazetesince yer verilen habere göre, Mohammad Yahya Maroofi, İran'a empoze edilen yaptırımların ülkenin ekonomisini etkileyemeyeceğini, İran'ın diğer ECO ülkeleriyle birlikte ilerlemeyi sürdüreceğini belirtirken "Biz, kısıtlamalar ve yaptırımların, (ECO) üyelerin ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemesini önlemek için daima çaba gösteriyoruz" dedi.



Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan ve üyeleri arasında mal ve hizmetler için tek pazar oluşturmayı hedefleyen ECO'ya halen Afganistan ve Türk Cumhuriyetleri da dahil olmak üzere 10 üyesi bulunuyor.