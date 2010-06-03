İran'a yaptırım tasarısı en geç 21 Haziran'da

T24- ABD Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yaptırımların ağırlaştırılmasını öngören karar tasarısının en geç 21 Haziran'da oylanmasının beklendiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, Başkan Barack Obama'nın oylamanın en geç 20-21 Haziran'a dek oylanmasını istediğini belirtti. Güvenlik Konseyi, İran'ın nükleer faaliyetlerinden dolayı yaptırımların ağırlaştırılmasını öngören ve ABD tarafından sunulan karar tasarısı metninin incelenmesi Konsey üyesi ülkeler tarafından devam ediyor.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), kısa süre önceki raporunda, İran'da geçmişte ya da şimdi, orduya bağlı kuruluşların dahil olduğu nükleer bağlantılı gizli faaliyetlerin bulunması olasılığını dile getirmişti. UAEK yetkilileri, İran'ın nükleer programına ilişkin raporun 7-11 Haziran günleri arasında Viyana'da yapılması planlanan UAEK yönetim kurulu olağan toplantısında ele alınacağını belirtmişlerdi.



Viyana Grubuyla (ABD, Rusya, Fransa ve UAEK) uranyum takasını öngören anlaşma Türkiye, İran ve Brezilya tarafından imzalandıktan kısa bir süre sonra ''5 artı 1'' ülkeleri, İran aleyhinde ağırlaştırılmış yeni yaptırım kararları alınmasına yönelik karar taslağı üzerinde anlaşmışlardı.