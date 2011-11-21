İran'a yaptırım kuşatması

T24 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'la ilgili karar tasarısını kabul etmesinin ardından İngiltere, Fransa ve Kanada bu ülkeye karşı yeni yaptırım kararları aldı.



İngiltere, İran'ın nükleer programı konusundaki 'endişelerini' ifade etmek amacıyla mali kuruluşlarının, merkez bankası dahil İranlı muhatapları ve bankalarıyla iş yapmasını durdurması talimatı verdi.



Uzmanlar, Londra'nın bu hamlesinin, İran'ın petrol ticaretini hedeflemediğini belirttiler.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'la ilgili karar tasarısını kabul etmesinden dört gün sonra yayınlanan açıklamada, İngiltere'nin ilk kez bir ülkenin tüm bankacılık sektörüyle ilişkisini kestiğinin altı çizildi.





Fransa da adım attı



Fransa da ortaklarına, İran'ın askeri nükleer programından vazgeçmesini ikna amacıyla, bu ülkenin merkez bankasının "şimdiye kadarki" malvarlıklarını dondurma ve İran petrolünü satın almayı durdurma önerisinde bulundu.



Fransa cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, şimdiye kadar görülmedik çaptaki bu yeni yaptırım önerilerinin Almanya, Kanada, ABD, Japonya ve İngiltere yöneticileri ile Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'na iletildiği belirtildi.





Kanada ağırlaştırdı



Kanada hükümetinden yapılan açıklamada da, İran'a uluslararası yaptırım paketi çerçevesinde petrokimya, petrol ve doğalgaz endüstrisinde kullanılan tüm malzeme ve ürünün ihracının derhal yasaklanacağı belirtildi.



Kanada ayrıca, İran ile merkez bankası dahil olmak üzere tüm ticari işlemlerin de "sanal" olarak engelleneceğini kaydetti. Kanada'da yaşayan İran asıllıların ülkelerine para göndermeleri ise engellenmeyecek.



Yaptırımların özellikle Cumhuriyet Muhafızları'nın önde gelen yöneticilerini hedeflediği ifade edildi.





ABD'nin adımı bekleniyor



ABD'nin de bu gece İran'a karşı ambargoyu ağırlaştıran yeni kararlar açıklaması ve İran'ı "önde gelen para aklama bölgesi" ilan etmesi ve böylece Tahran'ın mali sektörünü iyice tecrit etme yönünde yeni adımlar atması bekleniyor.





