-İRAN'A SAVAŞ HELİKOPTERLERİ SATACAKLARDI MADRİD (A.A) - 26.05.2011 - İspanyol polisi, İran'a 9 savaş helikopteri ve Venezuela'ya savaş malzemeleri satmaya çalışan bir gruba karşı düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol polisi ve jandarmadan verilen bilgilerde, Madrid ve Barcelona kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 5 İspanyol işadamının ve satışı gerçekleştirmek için ülkeye gelen 3 İranlının yakalandığı bildirildi. İran'a satılmak istenen helikopterlerin BELL-112 model olduğu, Venezuela'ya da bazı savaş malzemelerinin satılmak istendiği kaydedilirken, toplam değerlerinin 100 milyon avro civarında olduğu belirtildi. 9 helikopterin Madrid'in Navas del Rey ilçesindeki gemi ambarlarında saklandığı, satışla ilgili tüm hazırlıkların polis tarafından videoya çekildiği açıklandı.