'İran'a saldırı, dünya savaşını başlatır'

Geçtiğimiz günlerde, aşırı sağcı Rus siyasetçi Vladimir Jirinoski'nin İsrail'in iki aylık bir süre içinde İran'a saldırmasının kaçınılmaz olduğunu iddia etmesi ardından ilginç bir açıklama da İran cephesinden geldi. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, İran'a yönelik herhangi bir saldırının dünya savaşını başlatacağını savundu.





Cezayiri açıklamasında ABD'yi kast ederek "ateş, kurunun yanında yaşı da yakar, kendisini ateşten çok uzakta görenler hata yapıyor" dedi. Ayrıca, İranlı komutan, "ABD ve İsrail'in hadsiz hesapsız, aç gözlü politikalarının dünyayı uçurumun kenarına getirdiği" görüşünü savundu.





