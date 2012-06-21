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Dünya

İran'a saldıran virüsü ABD ve İsrail üretmiş

Anti-virüs şirketi Kaspersky Labs daha sonra yaptığı bir açıklamada virüsün İran'a 189, İsrail ve Filistin'e 98 ve Sudan'a 32 kez saldırdığını açıkladı

21 Haziran 2012 12:59

Washington Post gazetesi Orta Doğu ülkelerindeki resmi bilgisayarlara saldıran bir virüsü ABD ve İsrail'in birlikte yarattığını iddia etti.

Gazete kaynak olarak adını vermedikleri bir batılı yetkiliyi gösterdi.

Güçlü bilgisayar virüsü Birleşmiş Milletler'in Orta Doğu'da bilgisayarlardan verilerin kaybolduğunu farketmesi ile ortaya çıkmıştı.

Washington Post ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, CIA ve İsrail ordusunun projede ortaklaşa çalıştıklarını söyledi.

Gazete projenin amacının ''İran'ın nükleer programını yavaşlatmak, konvansiyonel bir askeri saldırı yapma konusundaki baskıyı azaltmak ve diplomatik bir çözüm bulunabilmesi için zaman kazanmak'' olduğunu yazdı.

Reuters haber ajansı da batılı ulusal güvenlik yetkililerinin virüsün yaratılmasında söz sahibi olduğunu rapor etmişti.

BBC suçlamaların doğrulayacak bir veriye ulaşamadı.

Flame adı verilen bilgisayar virüsünün ilk kez Nisan ayında, İran'ın sunucuları çöktüğünde keşfedildiğine inanılıyor.

 

Gizli eylem

 

Anti-virüs şirketi Kaspersky Labs daha sonra yaptığı bir açıklamada virüsün İran'a 189, İsrail ve Filistin'e 98 ve Sudan'a 32 kez saldırdığını açıkladı.
Washington Post'a konuşan eski bir ABD İstihbarat yetkilisi ''Flame savaş alanını başka bir tip gizli eyleme hazırlamakla ilgiliydi'' dedi.

İran ise şu anda bilgisayarlarını virüsten korumayı başarabildiğini ve virüsün bulaştığı tüm bilgisayarların temizlendiğini açıkladı.

 

Kuşatma altında

 

Fakat bu saldırıların İran'ı kendi siber gücünü geliştirmeye itebileceğinden endişe ediliyor.
Savunma alanında çalışan bir düşünce kuruluşu olan İngiliz Royal United Services Institute (RUSI)'den Mark Phillips ''Eğer bu virüs gerçekten ABD ya da İsrail'de üretildiyse İran kendini kuşatma altında hissedecek ve kendi karşı saldırısını yapacaktır. Bunu Stuxnet'in üretiminde görmüştük. Ayrıca İran siber- savunma teknolojilerini de geliştirecektir. Çünkü siver-savunmada ne kadar iyiyseniz saldırıda da o kadar iyi olursunuz'' dedi.

Phillips sözlerine ''İran Flame'den sonra gerçekten önemli bir siber güç haline dönüştü. Eminim Flame'in üreticileri buna neden olmayı amaçlamamıştı'' diyerek devam etti.

 

Ulus-devlet eli

 

Güvenlik uzmanları Flame'in şimdiye kadar görülmüş en komplike siber tehdit olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de bireysel bilgisayar korsanlarının değil, ulus devletlerin bu virüsü geliştirdiğine inanıyorlar.
Phillips ''Virüsü üretenlerin kimliklerini açıklamamalarının nedeni kullanılan teknolojilerin tehlikeli yapısı olabilir, böyle bir durumda virüsü kimin geliştirdiği ile ilgili yorumlarımız spekülasyonun ötesine geçemez''dedi.

İsrail Elçiliği konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti. (BBC Türkçe)

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