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Dünya

İRAN'A RUSYA'DAN YENİ NÜKLEER YAKIT  TAHRAN (A.A)

11 Mayıs 2011 23:07

-İRAN'A RUSYA'DAN YENİ NÜKLEER YAKIT  TAHRAN (A.A) - 11.05.2011 - İran, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr (Buşehir) eyaleti nükleer santralı için yeni yakıt alımını yine Rusya'dan yaptı. İran Atom Enerjisi Örgütü yetkilisi Hamid Hadim Geyami, Arapça yayın yapan Elalem devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'dan nükleer yakıt alımının 8-10 Mayıs'ta uçakla üç aşamada yapıldığını bildirdi. Başta ABD olmak üzere BM'ye bağlı Viyana'daki Uluslararası Atom Enejisi Kurumunun (UAEK) uranyum zenginleştirme etkinliğini bırakması için Tahran hükümetine baskı yapması sonucu Rusya, "elektrik enerjisi" üretmek için ilk kez 17 Aralık 2008'de 80 tonluk uranyum yakıt çubuklarını İran hükümetine verdi. Bugün açıklanan Rusya'dan gelen son parti nükleer çubuğun ağırlığının toplam 30 ton olduğu bildirildi. Buşehir nükleer santralını denetleyen UAEK'ya karşı ABD ve bazı Batılı ülkeler İran'ın  atom bombası yapabileceğini ileri sürüyor. Tahran büyük elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için ülke genelinde 19 ayrı 1000 megavatlık nükleer enerji santralı kurmayı planlıyor. Uranyum zenginleştirme etkinliğini bırakmadığı için İran'a karşı yaptırımlar uygulamaya konulmuştu.

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