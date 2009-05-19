'İran'a rağmen Filistin'le görüşmeler sürsün'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyarette Başkan Barack Obama ile sıkıntılı bir havada görüştü.



Başkan Obama’nın Netanyahu’ya, Filistin’le barış görüşmelerinin İran’a rağmen devam etmesi telkininde bulunduğu ve “Bunlar birbirinden bağımsız, ama biri öbürünü etkileyebilen süreçler” dediği öğrenildi.



Önce baş başa ardından da heyetlerarası yapılan ve planlanandan 1 saat daha uzun süren görüşmelerde İsrail tarafı İran’ın nükleer programını gündeme getirirken, Obama kameralar önünde yaptığı açıklamada, “İran, nükleer silah üretmekten vazgeçmeli. İran’la yakınlaşma yollarını arıyoruz. Diplomatik ilişkiler için yapay takvimler koymanın bir anlamı yok. İran’da seçimin sonuçlarını bekleyelim. Ama yıl sonunda önemli bir değişiklik göremezsek daha sert yaptırımlar gelebilir” dedi.



İsrail Başbakanı Netanyahu da Filistin Yönetimi ile görüşmelere hemen başlamak istediğini bildirdi. “Filistinliler kendilerini yönetebilmeli” diyen Netanyahu, “İki devletli çözüm” terimini kullanmadı. Netanyahu, “Bölgedeki diğer aktörlerle de barış görüşmeleri yapmaya hazırız ve istekliyiz” diyerek Suriye ve Körfez ülkelerine mesaj gönderdi.



Ortadoğu’ya iki devletli çözüm



Washington’un iki devletli çözüme bağlı olduğuna vurgu yapan Obama ise, Gazze üzerindeki ambargonun gevşetilmesi, insani durumun düzeltilmesi ve İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimleri konusunda sözlerini tutması gerektiğine dikkat çekti. ABD Başkanı, İsrail’e, 2003’te kabul edilen yol haritası gereğince Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını durdurmakla yükümlü olduğunu hatırlattı.



Filistinliler memnun



Savunma Bakanı Robert Gates ve Ulusal Güvenlik Danışmanı General Jim Jones’un da katıldığı görüşmelerde iki tarafın fikir ayrılıklarının sürdüğü, tavize yakın tarafın İsrail olduğu bildirildi.

Binyamin Netanyahu’nun ilk ziyaretinde Başkan Obama’ya hediye olarak tarihi niteliği bulunan bir İncil verdiği belirtildi.



Bu arada Filistin’de dün gece yapılan açıklamada, Obama’nın “iki devletli çözüm çabalarına desteğini vurguladığı konuşmanın” cesaret verici olduğu kaydedildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yardımcılarından Nebil Ebu Rdaynah, Obama’nın açıklamasından memnuniyet duyduklarını, Netanyahu’nun ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi. (Milliyet)







