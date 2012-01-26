-İran'a müzakere çağrısı BERLİN (A.A) - 26.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a, nükleer programıyla ilgili olarak müzakere çağrısında bulundu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a müzakere çağrısında bulunarak, bu ülkenin fırsatı değerlendirmesini istediklerini söyledi. Netanyahu'nun, İran'a karşı AB'nin kararlaştırdığı ekonomik yaptırımları memnuniyetle karşıladığını ifade ettiğini belirten Seibert, Merkel'in de ayrıca Netanyahu'dan, İsrail ile Filistinliler arasında sürdürülen görüşmelerin başarısız kalmaması için her türlü çabayı harcamasını istediğini kaydetti. Seibert, Merkel'in bu çerçevede bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söylediğini, Netanyahu'nun da güven yaratıcı önlemlerle görüşmelerin başarılı olması için çaba harcayacağı vaadinde bulunduğunu sözlerine ekledi.