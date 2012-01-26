T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'a müzakere çağrısı BERLİN (A.A)

26 Ocak 2012 20:26

-İran'a müzakere çağrısı BERLİN (A.A) - 26.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a, nükleer programıyla ilgili olarak müzakere çağrısında bulundu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a müzakere çağrısında bulunarak, bu ülkenin fırsatı değerlendirmesini istediklerini söyledi. Netanyahu'nun, İran'a karşı AB'nin kararlaştırdığı ekonomik yaptırımları memnuniyetle karşıladığını ifade ettiğini belirten Seibert, Merkel'in de ayrıca Netanyahu'dan, İsrail ile Filistinliler arasında sürdürülen görüşmelerin başarısız kalmaması için her türlü çabayı harcamasını istediğini kaydetti. Seibert, Merkel'in bu çerçevede bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söylediğini, Netanyahu'nun da güven yaratıcı önlemlerle görüşmelerin başarılı olması için çaba harcayacağı vaadinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24