'İran'a kimse emir veremez'

T24

ABD daimi temsilcisi Davies

Viyana grubu olarak anılan ABD, Rusya Federasyonu ve Fransa, bugün UAEK başkanına verdikleri cevabi mektuplarında, İran'ın uranyum takasına ilişkin Türkiye ve Brezilya ile imzaladığı Tahran mutabakatında "bir dizi belirsizlik " bulunduğunu belirterek, "uranyum takasının uygulanabileceği yolunda " ciddi kaygıları bulunduğunu bildirdi.İran temsilcisi Sultaniye ise basına yaptığı açıklamada, "eleştirileri kabul edemeyeceğini" ifade etti ve "olumsuz tüm yaklaşımlara rağmen Tahran mutabakatının görüşme masasında olduğunu" söyledi.Basın açıklamasında özellikle ABD yönetimini sert dille eleştiren Sultaniye, "Washington yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra bağımsız kurum olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (UAEK) da emir eri gibi kullanmak istiyor. Bunu yapmalarına izin veremeyiz" dedi.ABD yönetiminin ülkesinin (elektrik üretimi ve tıbba yönelik) barışçıl amaçlı nükleer programına yönelik eleştiri ve iddialarını kabul etmenin mümkün olmadığını ifade eden Sultaniye, gerek ABD gerekse AB üyesi bazı ülkelerin Viyana'daki heyet başkanlarıyla yaptığı "özel görüşmelerde İran'ın nükleer programına ilişkin olumlu ifadeler duyduğunu, ancak yönetimlerin İran'a baskı yapmakta ısrar ettiklerini" söyledi.İran'ın "bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu" sık sık yineleyen Sultaniye, "Hiç kimsenin İran'a emir ve baskıyla bir şey yaptıramayacağını belirterek, ''İran'a bir şeyler dikte etmeye kalkan yönetimlerin alacağı cevap her zaman hayır olacaktır" diye konuştu.Türkiye ve Brezilya'ya iyi niyetli girişimlerinden dolayı teşekkür eden Sultaniye, "bu iki dost ülkeyle ortaklaşa imzaladıkları Tahran mutabakatının hala masada olduğunu ve üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduklarını" bildirdi.İran temsilcisi Büyükelçi Sultaniye, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı son yaptırım kararı hakkında yöneltilen soruları ise "hükümetimle görüştükten sonra" diyerek yanıtsız bıraktı.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki ABD daimi temsilcisi Büyükelçi Glyn Davies de basına yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye ve Brezilya ile ortaklaşa imzaladığı, uranyum takasını öngören Tahran mutabakatına ilişkin "haklı bazı kaygıları bulunduğunu" yineleyerek, "İran hükümetinin bu kaygıları giderecek adımlar atması halinde kendileriyle görüşmeye hazır olduklarını" söyledi.İran hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'nin bugüne kadar aldığı dört ayrı karara rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ısrarla sürdürdüğünü belirten Davies, "İran'ın nükleer tesislerinde uranyumu yüzde 19,75 oranında zenginleştirdiğini" ifade etti.İran'ın nükleer programının askeri boyutunun olup olmadığının da somut olarak bugüne dek açıklığa kavuşturulamadığını vurgulayan Davies, "Tahran yönetiminin UAEK ile şeffaf işbirliği yapması ve ani denetimleri öngören NPT (Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması) ek protokolünü de onaylaması gerektiğini" kaydetti.ABD temsilcisi Büyükelçi Glyn Davies, bir soru üzerine, Türkiye ile Brezilya'nın iyi niyetli girişimlerine "teşekkür ettiğini" belirterek, "Tahran mutabakatına yönelik eleştiri ve kaygılarının, İran yönetiminin güven vermeyen tutumundan kaynaklandığını" söyledi.Davies, tüm olup bitenlere rağmen İran'ın uranyum takasını öngören Tahran mutabakatını Viyana grubu (ABD, Rusya ve Fransa) olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.Davies, ısrarlı sorular üzerine, Tahran mutabakatına ilişkin kaygılarını bugün UAEK Başkanı Yukiya Amano'ya yazılı olarak sunduklarını bildirerek, "İran yönetimi bu kaygılarımızı giderecek adımlar atarsa uranyum takasına ilişkin görüşmelere hazırız" dedi.Kurumun Viyana'daki merkezinde Pazartesi günü başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu Olağan Toplantısının, 11 Hazirana kadar devam etmesi öngörülüyor.