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Dünya

İran'a kademeli petrol ambargosu geliyor BRÜKSEL (A.A)

23 Ocak 2012 13:35

-İran'a kademeli petrol ambargosu geliyor BRÜKSEL (A.A) - 23.01.2012 - AB dışişleri bakanları İran'a kademeli petrol ambargosu ve merkez bankası aktiflerinin kısmen dondurulması dahil sert yaptırımlar için toplandı. Dışişleri bakanlarının toplantısı öncesinde sabah saatlerinde buluşan AB büyükelçileri, petrol ambargosunun detaylarında anlaştı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre AB üyeleri, bu haftadan itibaren İran'dan ham patrol ithalatıyla ilgili yeni sözleşme yapamayacak. Mevcut sözleşmeler 1 Temmuz'da sona erdiğinde AB'nin İran'dan petrol ithalatı yılın ikinci yarısında tamamen durmuş olacak. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, İran'a ilave yaptırımları sonuçlandıracaklarını söyledi. İran'a havuç ve sopa politikasının devam ettiğini kaydeden Ashton, Tahran yönetiminin isteğini göstermesi halinde nükleer müzakerelere hazır olduklarını belirtti. Ashton, İran'a petrol ambargosunun üye ülke ekonomilerine etkisini yeni oluşturlacak bir mekanizmayla hesaplayacaklarını İran'dan kaynaklanacak arz darlığının aşılması için birçok üreticiyle temas içinde olduklarını ifade etti.

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