İran'a ilişkin karar tasarısı hazır

T24

Tasarıyı BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya ortaklaşa hazırladı.İran'ın nükleer programına ilişkin yeni karar tasarısı için Pekin ve Moskova'dan beklenen onayın geldiği açıklandı.Yeni karar tasarısında, İran'ın nükleer programının askeri boyutundan ciddi endişe duyulduğu dile getiriliyor.Ayrıca Tahran yönetimine, nükleer programının "askeri boyutuna" ilişkin kaygıları gidermesi için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile şeffaf işbirliği yapması çağrısı bir kez daha dile getiriliyor.Başkan Yukiya Amano'nun hazırladığı ve toplantıda tartışılan raporda," İran'ın nükleer tesislerinde nükleer silah üretmeye yönelik kimi faaliyetlerde bulunulduğuna ilişkin güvenilir kaynaklardan istihbarat alındığı" yolundaki ifadeler dikkat çekti.Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlarla olduğunda ısrarlı.ABD ve müttefikleri İran'a daha sıkı yaptırımlar uygulanmasından yana.Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip üyeleri Rusya ve Çin, son iddialara katılmadıklarını açıklamıştı. Pekin meselenin yaptırımlarla çözülemeyeceğini savunmuştu.Pekin ve Moskova'nın onayladığı belirtilen tasarı ise yarınki oturumda üye 35 ülkenin oylamasına sunulacak.Ancak oylamada, karar tasarısının çoğunlukla kabul edilmesi halinde bile İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyine yeniden gönderilmesi beklenmiyor.Böyle bir tutum, İran'a yönelik yeni yaptırımların önünü açabilir.