Hürmüz'ü devre dışı bırakan boru hattı açıldı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı petrol sevkiyatına kapatma tehdidi ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına neden olurken, Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri alternatif bir adım attı. Hürmüz'ü devre dışı bırakan yeni bir boru hattı açıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturan yeni bir petrol boru hattını hizmete açtı.

İran, son aylarda pek çok kez Basra Körfezi'nden petrol ticareti için kilit bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

370 km uzunluğundaki yeni boru hattı ise emirliklerin batısındaki sahalardan doğu kıyısındaki depolama tesislerinin bulunduğu Fuceyra'ya uzanıyor.

İlk aşamada günde 1.5 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesi olan boru hattı, ülkenin Hint Okyanusu'na doğrudan açılabilmesini sağlıyor.

İlk ihraç dün yapıldı

Uluslararası haber ajansı Associated Press ajansı, BAE yönetimine bağlı Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi'ne dayanarak hattan taşınan ilk petrolün Pazar günü ihraç edilmek üzere bir tankere yüklendiğini duyurdu.

Boru hattının açılış törenine BAE yetkilileri yanında, ExxonMobil, Shell ve Total şirketlerinin temsilcileri katıldı.

BAE, günde 2.4 milyon varil ham petrol ihraç ediyor.

Boru hattı tam kapasiteye ulaştığında, bunun üçte ikisinin yeni hat üzerinden taşınması hedefleniyor.

Ülkenin petrol bakanı Muhammed bin Dain el-Hamli , "Bu çok stratejik bir proje, alıcılarımıza daha fazla petrol ulaştırma olanağı veriyor" dedi, ayrıca "alternatif" bir güzergâh sağladığını kaydetti.

Hâlihazırda dünya piyasalarına giden petrolün beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

İran ise nükleer programı dolayısıyla ülkeye uygulanan yaptırımlara tepki olarak bu dar koridoru kapatabileceği şeklindeki tehdidi hafta sonu yineledi.

Hürmüz'e alternatif aranıyor

Şimdiye dek, Katar ve Kuveyt gibi Birleşik Arap Emirlikleri de dünya pazarlarına açılabilmek için Hürmüz Boğazı'na bağımlı durumdaydı. Şimdi ise Umman gibi BAE de petrolünü doğrudan Hint Okyanusu'na ulaştırabilecek. Suudi Arabistan da teoride petrolünü Kızıldeniz kıyısına sevkederek Hürmüz'e bağımlı olmaktan kurtulabilir.

Ancak bunun için önce altyapısının geliştirilmesi gerektiği kaydediliyor. (BBC Türkçe)