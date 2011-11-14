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Dünya

İran'a güçlendirilmiş yaptırım hazırlığı BRÜKSEL (A.A)

14 Kasım 2011 19:33

-İran'a güçlendirilmiş yaptırım hazırlığı BRÜKSEL (A.A) - 14.11.2011 - AB dışişleri bakanları, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) atom bombası üzerinde çalışmakla suçladığı İran'ı kınayarak ilave yaptırımlar sinyali verdi. AB dışişleri bakanlarının kararlarında İran'a, UAEK ile tam iş birliğine giderek ve güven artırıcı önlemler konusunda AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'la ciddi müzakerelere hazırlanarak nükleer programıyla ilgili uluslararası endişeleri gidermesi çağrısı yapıldı. AB kararlarında, atacağı adımlar dikkate alınarak gelecek ay İran'a ''yeni ve güçlendirilmiş yaptırımların'' değerlendirileceği belirtildi.

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