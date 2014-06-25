İran’a gol atan Messi’ye IŞİD’den transfer teklifi

Çeviri / Al Arabiya

Brezilya’da gerçekleşen 2014 Dünya Kupası kapsamında oynanan Arjantin İran mücadelesinde 90+1’de ağları havalandıran Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, takımına galibiyeti getirdi. Arjantinli yıldıza bu golünün ardından Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) ilginç bir teklif geldi. IŞİD Messi’yi Cihat’ davet etti.

Irak’taki ilerleyişiyle bir süredir dünya gündeminde olan örgüt, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Arjantinli oyuncuyu düşmanları olarak niteledikleri İran’a karşı attığı gol için tebrik etti ve Cihat’a katılması çağrısında bulundu.

IŞİD’in Arapça paylaşınlar yapan Twitter hesabında, “IŞİD, Messi’yi attığı gol için kutluyor. Onu Arjantin’in gollerinin babası ve Güney Amerika’nın kralı ilan ediyor” ifadelerine yer verildi.

IŞİD'in Dünya Kupası başladığından beri sosyal medya hesaplarında turnuva hakkında paylaşımlar yaparak batıda bulunan Müslüman gençlere ulaşmaya çalıştığı iddia ediliyor.

IŞİD’in Messi hakkında Arapça yaptığı o paylaşım: