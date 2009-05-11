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Dünya

İran'a füze malzemesi göndermenin cezası 6 yıl hapis

11 Mayıs 2009 16:35

Almanya'da bir iş adamı, İran'a füze yapımında kullanılan malzeme gönderdiği suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, Hans-Josef H. (63) adlı iş adamını, 2005 ile 2007 yılları arasında İran'a füze yapımında kullanılan 16 ton grafit gönderilmesi için gerekli organizasyonu yapmaktan suçlu buldu.

Hapis cezasının yanı sıra 705 bin Euro para cezasına çarptırılan iş adamının söz konusu malzemeyi parça parça İran'a sevkettiği belirtildi.

Hans-Josef H'nın suçunu itiraf etmesinin dikkate alındığı ve iyi hal göstermesi durumunda erken bir zamanda serbest bırakılabileceği kaydedildi.

Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, grafitin orta ve uzun menzilli füze yapımında kullanıldığına dikkat çekildi.

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