İran'a doğal gaz yatırımı kararı 15 gün içinde

T24 - Enerji Bakanı Taner Yıldız İran'da doğal gaz yatırımı yapıp yapmamaya 15 gün içerisinde karar vereceklerini açıkladı.





İran Rusya'nın ardından dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip



Yıldız Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, kararın netleştirilmesi için İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasında fizibilite çalışması yapan şirketlerin görüşünü beklediklerini söyledi.



Rusya'nın ardından dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip olan İran, Türkiye'nin de, yine Rusya'nın ardından ikinci doğal gaz teradikçisi konumunda.



Türkiye 2001'den bu yana Tebriz üzerinden Ankara'ya uzanan bir hatla doğal gaz alıyor.



Ancak şimdi Türkiye'nin İran doğal gazına yatırım yapması söz konusu.



Güney Pars'ta fizibilite çalışması yapıldığını hatırlatan Enerji Bakanı Taner Yıldız, buradan gelecek raporların olumlu olmaması durumunda 5,5 milyar dolarlık projenin sona ereceğini duyurdu.



Ancak Yıldız İran ile bu konuda işbirliğine gidilmesi için Ankara'da siyasi iradenin mevcut olduğunu belirtti.



Türkiye'nin İran'dan doğal gaz almasını hoş karşılamadığı bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu yeni projeden rahatsız olabileceği belirtiliyor.



Üstelik Washington bir süredir, Tahran'a daha ağır yaptırımlar uygulanması için müttefiklerinden destek arayışında.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Türkiye de bu ülkeler arasında.



Ancak yeni yaptırımların işe yaramayacağını savunan Ankara, soruna diplomatik yollarla çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.



Ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İran'ın nükleer silah geliştirme peşinde olduğuna inanmadığını sık sık dile getiriyor.



İran kadar olmasa da Türkiye'nin Rusya ile özellikle enerji alanındaki artan işbirliği zaman zaman Avrupa'da Türkiye'nin yönü ile ilgili soru işaretlerine neden oluyor.



Enerji Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin Rusya ile birlikte İran'daki bazı petrol sahalarında da çalışma yürütmeyi planladığını söyledi.