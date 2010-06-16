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Ekonomi

İran'a BM yaptırımları AB'ye yeterli gelmedi

AB, petrol ve doğal gaz üretimi başta olmak üzere birçok hayati sektörde İran'a ilave yaptırımlar getirecek.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yeni yaptırımlar kararıyla yetinmeyen AB, petrol ve doğal gaz üretimi başta olmak üzere birçok hayati sektörde İran'a ilave yaptırımlar getirecek.


İran, nükleer müzakerelere şartlı evet hazırlığında


AB'nin yarın toplanacak zirvesi için hazırlanan karar taslağında, "nükleer programını müzakere etmek istemeyen" İran'a yönelik yeni kısıtlamaların "kaçınılmaz" olduğu belirtiliyor.


Üye ülkelerin prensipte onay verdiği ek yaptırımlar arasında, İran'ın petrol ve doğal gaz sektörüne yeni yatırım, teknik destek ve teknoloji transferinin yasaklanmasının yanı sıra ticaret, bankacılık, sigortacılık ve kargo taşımacılığı sektörlerinde malvarlığını dondurma dahil yeni kısıtlamalar getirilmesi bulunuyor.


AB liderlerinin siyasi onayının ardından, İran'ın Devrim Muhafızlarına seyahat yasağı ve banka hesaplarının dondurulmasını da içerecek ilave yaptırımların detayları, AB dışişleri bakanlarının 26 Temmuzdaki toplantısında kararlaştırılacak.
     


'Türkiye ve Brezilya'nın çabaları memnuniyet verici ama...'
    


AB zirve kararları taslağında, İran ile uranyum takası anlaşması imzalayarak BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada yaptırımlara "Hayır" diyen Türkiye ve Brezilya'nın diplomatik çözüm çabalarının "memnuniyetle karşılandığı" belirtilse de, Tahran'da imzalanan takas anlaşmasının "nükleer sorunun özüne çözüm getirmediği" ileri sürülüyor.


İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, bu ay başında Brüksel'i ziyaret ederek AB'yi yaptırımlar konusunda uyarmıştı. Mutteki, birkaç yıl önce İran'ın en büyük ticaret ortağı olan AB'nin bugün arka sıralarda kaldığına dikkat çekerek ilave yaptırımların AB ekonomisine zarar vereceğini belirtmişti.

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