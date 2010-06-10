İran'a bir darbe de Rusya'dan

T24- Rus Interfax haber ajansı, Rusya'nın İran'a S-300 füze sistemleri satışını öngören kontratı askıya aldığını bildirdi.



Bu karar, BM Güvenlik Konseyi'nde dün kabul edilen yeni yaptırım kararı çerçevesinde alındı.

Interfax ajansına konuşan Rus silah sanayinden bir kaynak, "Doğal olarak, S-300 füze sistemlerinin teslimatını öngören kontratta askıya alınacak" dedi.

Rus yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, yaptırımların aynı anda birden fazla uçağı veya füzeyi vurabilme kapasitesine sahip olan S-300'lerin teslimatını etkilemeyeceğini söylemişti. ABD ve İsrail, Rusya'dan defalarca bu füzeleri İran'a satmamasını istemişti.