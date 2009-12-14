İran'a ait gizli belge Times'da

T24 - İngiliz Times gazetesi bugünkü sayısında, İran'ın bir nükleer bomba yapmaya hazırlandığını kanıtlayan yüzlerce sayfalık gizli bir belgeye ulaştığını iddia etti.





Konuya ilişkin haberi manşetinden duyuran gazete, "İran'ın en hassas nükleer projesiyle ilgili ele geçirdiği bu belgelerin" nükleer bombayı ateşleyecek bileşenle ilgili dört yıllık bir deneye ait olduğunu ileri sürdü.



Dış istihbarat örgütlerine göre, belgelerin 2007 yılı başlarına ait olduğunu belirten gazete, İran'ın bu belgede anlatılan deneyin sivil amaçlı olduğunu ileri sürebileceğini, ancak uzmanlara göre bu teknolojinin sivil alanda kullanılmadığını kaydetti.



Times'ın ayrıntılarını aktardığı belgelerin Batılı istihbarat örgütleri ve Atom Enerjisi Kurumu'nun da bilgisi dahilinde olduğu bildirildi.





İsrail İran'a saldıracak mı?



Gazete belgelerde anlatılan deneyleri şemalarıyla aktarıp, başyazısında yer verirken, bir başka haberinde de "İsrail'in İran'a saldırıp saldırmayacağına birkaç ay içinde karar vermek zorunda olduğu" yorumunda bulundu.



İsrailli uzmanların tahminlerine göre İran'ın nükleer silah programının altı ay içinde, artık vurulması imkansız bir düzeye gelebileceğini belirten gazete, İran'a karşı güçlü bir uluslararası ittifak olmasının İsrail'in kendisini daha güvenli hissetmesine neden olduğu, dolayısıyla böylesi bir kararı ertelemesine yol açtığını yazdı.