-İran'a "nükleer" eleştirisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 12.01.2012 - BM Güvenlik Konseyi'nin AB üyesi ülkeleri olan Fransa, İngiltere, Almanya ile ABD, Kum kentinde uranyum zenginleştirme programı başlatma kararı alan İran'ı eleştirdi. Konsey'in basına kapalı toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Martin Briens, İran'ın uranyum zenginleştirme kararının endişe verici bir gelişme olduğunu belirterek, İran'ın kararının hem Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), hem de Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu vurguladı. İran'ın nükleer programına ilişkin olarak Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya) ve Almanya'nın oluşturduğu "P5+1" ile İran arasındaki müzakerelerin, İran'ın tutumu yüzünden yeniden başlayamadığını söyleyen Briens, ''Biz hep ciddi şekilde görüşmelerin başlaması için uğraşıyoruz, ama İran hala yanıt vermedi'' diye konuştu. İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Philip Parham da yaptığı açıklamada, ''Sadece biz değil, Konsey'in diğer bazı üyeleri de İran'ın kararından endişeli olduğunu belirttiler. Rusya da Çin de toplantıda uluslararası yükümlülüklere uymanın gereğinden söz ederek endişe ifade ettiler. Bu konuda Konsey'in endişeli olduğu konusunda şüphe yok'' dedi. Almanya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Miguel Berger, ''Bu kararı, İran'ın gerginliği tırmandırmaya yönelik bir adımı olarak görüyoruz'' derken, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Rosemary DiCarlo da ''İran'ın bu seviyede uranyum zenginleştirmekte haklı bir gerekçesi olamaz'' diye konuştu. Konsey'in Batılı diplomatları, İran'ın kararından endişe duyduklarını açıklasalar da Rusya ve Çin'in, İran'a yönelik yeni bir yaptırım kararına sıcak bakmadığını da ifade ettiler. Sorular üzerine diplomatlar, toplantıda İranlı bilim adamı Ahmedi Ruşan'ın öldürülmesi konusunun gündeme gelmediğini de söylediler. Konsey İran'a karşı Aralık 2006, Mart 2007, Mart 2008 ve Haziran 2010'da olmak üzere 4 kez yaptırım kararı almıştı. 2010'da alınan 1929 sayılı karara Konsey'in o dönem geçici üyesi olan Türkiye ile Brezilya ''hayır'' oyu vermişti.